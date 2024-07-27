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Олимпийский флаг на церемонии открытия Игр в Париже повесили в перевернутом виде

Олимпийский флаг на церемонии открытия Игр в Париже повесили в перевернутом виде

Олимпийский флаг возле Эйфелевой башни на церемонии открытия Игр в Париже повесили на флагшток в перевернутом виде, пишет БЕЛТА.

Церемония открытия Олимпиады в 2024 году впервые проходит вне стадиона. Ранее состоялся парад спортсменов, которые проплыли через центр Парижа по Сене.

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