Олимпийский марафон может быть перенесен в Саппоро

Международный олимпийский комитет заявил о намерениях перенести соревнования по спортивной ходьбе и марафону из Токио, в котором будут проходить Олимпийские игры - 2020 в другой японский город - Саппоро. Дело в том, что во время Игр в столице Японии ожидается аномальная жара, а именно эти две дисциплины самые изнурительные в легкой атлетике. Еще одним толчком к рассмотрению переноса стали невыносимые погодные условия во время марафона и ходьбы на чемпионате мира в Дохе. А температурные показатели у этих двух городов схожи. Саппоро - столица провинции Хоккайдо - это самая северная префектура Японии. Во время Олимпиады температура здесь будет на 5-6 градусов Цельсия ниже, чем в Токио.



