ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Олимпийский огонь XXIV зимних Игр 2022 года доставлен из Афин в Китай

Олимпийский огонь XXIV зимних Игр 2022 года доставлен из Афин в Китай. Накануне его передали организаторам Олимпиады на историческом беломраморном стадионе "Панатинаикос" и отправили в Пекин чартерным рейсом. Зимние Игры пройдут в столице Поднебесной с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все