Олимпийский огонь XXIV зимних Игр 2022 года доставлен из Афин в Китай. Накануне его передали организаторам Олимпиады на историческом беломраморном стадионе "Панатинаикос" и отправили в Пекин чартерным рейсом. Зимние Игры пройдут в столице Поднебесной с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта.