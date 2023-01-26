Олимпийский совет Азии предложил России и Беларуси поучаствовать в Азиатских играх

Олимпийский совет Азии предложил России и Беларуси участие в Азиатских играх, а Международный олимпийский - поприветствовал это решение. Ближайшие летние Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу в этом году с 23 сентября по 8 октября. Чуть ранее уже Международный олимпийский комитет создал по сути дорожную карту по возвращению белорусов и россиян к большим турнирам. Известно, что на соревнования они будут допущены в нейтральном статусе. Причем получат допуск только те спортсмены, которые не нарушают Олимпийскую хартию, а также успешно пройдут некие индивидуальные собеседования или проверки. Как сообщается, предметом разговора могут стать события в Украине. Контроль будут осуществлять международные федерации по видам спорта.