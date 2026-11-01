"Он был сыном Беларуси". Брат Руслана Салея - о пути легенды из минского двора на вершину НХЛ

Краткий пересказ от ИИ

2 ноября 2024 года могло исполнилось бы одному из выдающихся спортсменов в истории нашей страны, настоящему патриоту Беларуси и родного Минска, а также истинному капитану. Руслан Салей ушел на взлете жизни, находясь на борту того злополучного рейса из Ярославля вместе с хоккейной командой "Локомотив".

Не дожив до 37 лет, Руслан своей игрой и отношением к делу оставил после себя память, которая жива до сих пор. Поэтому 24-й игровой номер Салея навсегда закреплен за ним в сборной Беларуси и на джерси под сводами "Минск-Арены", на которой он мечтал сыграть.

Во дворе детства братьев Салей Вадим, брат Руслана, говорит о ностальгии и воспоминаниях. "Вот в каких условиях приходилось жить. С этого участка Руслан ездил на тренировки. Здесь же все заводские люди жили. В то время все были трудоголиками. Основная жизнь проходила: работа - дом".

Когда смотришь в глаза старшего брата, Вадима Альбертовича, замечаешь огромное сходство с Русланом. Их родной двор на улице Пономаренко - классический двор послевоенного Минска. Отсюда Салей все детство ездил на тренировки. Расстояние, погода, другие трудности делали его только сильнее.

По словам брата, Вадима Салея, люди видят, что надо работать и к чему-то стремиться. И все дается только через непомерный труд, здоровье. "Все в этой жизни не просто так дается", - считает он.

Мужчина рассказал, что тратил на дорогу до тренировки полтора часа.

Крытый каток "Минской юности" в парке Горького - сердце нашего хоккея, ведь огромное развитие вида спорта произошло уже с обретением суверенитета. А в советское время здесь учились хоккею и наш Андрей Ковалев, и легендарный россиянин Сергей Федоров, и, конечно же, Руслан Салей.

Его становление в хоккее проходило в парке Горького и Дворце спорта. "На то время это было вгушительное строение, которое несло в себе то, что давала эпоха", - считает Вадим Салей.

Сергей Стась, главный тренер ХК "Брест":

"Это что-то было из космоса. Человек, которого ты знаешь, играет в финале Кубка Стэнли. Это было невероятное событие. Руслан - мой одноклассник. Мы начинали вместе и в школе "Юности", и в одном классе учились. И в Минском "Динамо" играли, и в сборной. Он был мужиком во всех отношениях. Он всегда вселял уверенность. Он был уверен в себе".

"С ним всегда было весело, позитивно, а на льду человек был другой, жесткий, правильный", - вспоминает трехкратный участник зимних Олимпийских игр Олег Антоненко.

Таких хоккеистов в нашей истории исключительно мало, даже несмотря на ту выдающуюся плеяду, к которой относится Руслан. Мезин, Копоть, Стась, Антоненко, Хмыль и многие другие в феврале 2002 года совершили настоящую сенсацию. Салей, как главная энхаэловская звезда, в сборную приехал чуть позже остальных, ведь НХЛ всегда к зимней Олимпиаде относилась скептически. Его ждали, как мессию.

Руслан Салей на пресс-конференции: "Я думаю, коллектив сплоченный, и мне нравится обстановка в коллективе".

Именно с его приездом в лагерь сборной началось поступательное движение вверх. И в результате тот главный бросок по воротам в истории нашего хоккея.

"Меньше двух с половиной минут до конца третьего периода. Шайба попадает в маску Томми Сало и отскакивает в шведские ворота. 4-3, 4-3!" - восторженно кричит комментатор.

Эти два года вообще стали лучшими игровыми для Руслана. Спустя год после победы над шведами Салей сражался с "Анахаймом" в финале Кубка Стэнли. И тогда тоже вся Беларусь не спала.

Карьера Салея в те годы сопровождалась главными событиями жизни любого мужчины. У него подрастали две красавицы-дочери.

А после на свет появился долгожданный сын, наследник Александро. Он тоже вышел на лед "Минск-Арены", но когда папы уже не стало - Руслан погиб в 2011 году.

Салей мечтал сыграть на домашнем чемпионате мира 2014 на самой лучшей хоккейной арене страны и одной из лучших в мире, и завершить карьеру как истинный капитан.

Александр Низовкин, тренер СДЮШОР имени Руслана Салея:

"Он никогда, никогда не говорил, что это я. Мы это сделали, мы это сделали. Он очень трепетно относился к своим родителям, к своему брату, к своей сестре. Готовился здесь выступить на чемпионате мира в Минске. Для меня его слова - это очень трогательно. И жаль, что такой человек очень рано ушёл из жизни".

Фильм Анны Эйсмонт 2012 года "Салей, которого мы не знали" рассказывает больше подробностей о Руслане.

"Руслан же до конца своих дней не брал ни американское гражданство, ни вид на жительство. Он был сыном Беларуси", - отметил его брат Вадим Салей.