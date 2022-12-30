Он дарил незабываемые эмоции миллиардам людей - Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью Пеле

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Бразилии Жаиру Болсонару в связи со смертью великого футболиста Эдсона Арантиса ду Насименту, известного под именем Пеле. Об этом сообщает БелТА со ссылкой напресс-службу главы государства.

"Белорусский народ скорбит вместе с бразильским народом и всей планетой в связи с большой и невосполнимой утратой. Ушел из жизни король футбола - Эдсон Арантис ду Насименту, известный под именем Пеле, - говорится в соболезновании. - Трехкратный чемпион мира, непревзойденный бомбардир всех времен и народов. На поле каждый финт с мячом превращал в шедевр, чем дарил незабываемые эмоции миллиардам людей".

От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко выразил искренние соболезнования Президенту Бразилии, родным и близким Пеле, а также бразильскому народу.