"Они очень похожи" - Гесвайнер сравнил юных белорусских и австрийских спортсменов

В детстве у многих будущих чемпионов действительно можно найти схожие черты - раннее знакомство со спортом, постоянные тренировки и умение совмещать учебу с серьезными нагрузками.

Старший тренер мужской сборной Беларуси по биатлону Райнхард Гесвайнер в "Актуальном интервью" сравнил юных белорусских спортсменов с австрийскими.

"Мне кажется, что австрийские и белорусские мальчики очень похожи, как и развитие спорта в детском возрасте. Ребята до 12-13 лет занимаются разными видами спорта. Многие играют в футбол, но каждый день всегда что-то новое, что развивает всесторонне. Сегодня они катаются на лыжах, завтра занимаются игровыми видами спорта, а послезавтра прыгают на лыжах с трамплина. А уже после 13 лет ребенок начинает концентрироваться на отдельном виде спорта. В нашем случае это биатлон", - рассказал гость интервью.

По словам старшего тренера мужской сборной Беларуси по биатлону, он видит в начинающих спортсменах больше общего, нежели различий, ведь для развития в каком-либо деле необходима концентрация над ним. "Нужно идти в специализированную спортивную школу, отрываться от дома. У нас похожая система подготовки. В Беларуси училище Олимпийского резерва, и в Австрии есть нечто похожее - централизованные учебные заведения, где учатся и занимаются спортом. К 18-19 годам каждый атлет понимает, чем он будет заниматься профессионально. Понятно, что каждый мечтает стать чемпионом, но в основе всего лежит труд", - убежден Райнхард Гесвайнер.

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