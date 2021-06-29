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Определен состав олимпийской делегации от Беларуси по прыжкам на батуте

Главный тренер сборной Беларуси по прыжкам на батуте Ольга Власова прокомментировала свой выбор в олимпийской делегации. На Игры в Токио отправится олимпийский чемпион Владислав Гончаров, а такжемолодой Иван Литвинович, результаты которого в последнее время хуже, чем у опытного Олега Рябцева.


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