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Определен состав сборной Беларуси по лыжным гонкам на этап Кубка мира в Финляндии

Определен состав сборной Беларуси по лыжным гонкам на этап Кубка мира в Финляндии

Среди женщин Беларусь представят Анастасия Кириллова и Полина Сероносова. В мужских гонках - Александр Воронов и Михаил Семенов. Соревнования будут проходить в период с 29 ноября по 1 декабря в Руке (Финляндия).


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