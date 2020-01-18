Определились чемпионы Беларуси по теннису

Шалимар Тальби и Александр Булицкий - победители открытого чемпионата Беларуси по теннису в одиночных разрядах. Тальби за трофей спорила с Ангелиной Калитой и в итоге была сильнее в двух сетах, 6:1, 7:6. Булицкий же во встрече за титул уверенно переиграл Сергея Фомина из Узбекистана, 6:2, 6:3. Бронзовыми призерами первенства стали Денис Жарин и Юлия Готовко.