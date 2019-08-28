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Определились три участника группового этапа футбольной Лиги чемпионов
"Краснодар", которому из-за повреждения не мог помочь защитник сборной Беларуси Александр Мартынович, и во втором матче уступил "Олимпиакосу", 1:2. В Греции россияне уступили 0-4.
Не пробился в группу сильнейшего клубного турнира и обидчик БАТЭ - норвежский "Русенборг". Эту команду выбило загребское "Динамо". Накануне клубы сыграли 1-1. В Хорватии хозяева были сильнее, 2-0.
В паре "Црвена Звезда" - "Янг Бойз" ни сербы, ни швейцарцы за два матча так и не одержали победы. Но дальше идет команда из Белграда за счет выездных голов. Во вторник клубы сыграли 1-1. Неделей ранее в Берне 2-2.
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