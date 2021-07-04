Определились все полуфиналисты Евро-2020

Определились все полуфиналисты нынешнего розыгрыша Евро-2020. Накануне вечером в Баку состоялся матч Чехия - Дания. Счет был открыт уже на пятой минуте - Томас Дилейни точно пробил в левый угол. Мяч в раздевалку оформил Дольберг - 2:0. Во втором тайме у чехов отличился Патрик Шик. Больше голов в этой встрече не было. Итоговый счет 2:1 в пользу датчан.



В полуфинале "Алая гвардия" сыграет против сборной Англии, которая крупно обыграла команду Украины - 4:0. В этом матче счет был открыт еще раньше - на четвертой минуте ворота поразил Гарри Кейн. К слову, у него на счету дубль. Предфинальный поединок между "тремя львами" и датчанами пройдет 7 июля. А днем ранее Италия поспорит с Испанией.



