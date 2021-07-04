3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Определились все полуфиналисты Евро-2020
Определились все полуфиналисты нынешнего розыгрыша Евро-2020. Накануне вечером в Баку состоялся матч Чехия - Дания. Счет был открыт уже на пятой минуте - Томас Дилейни точно пробил в левый угол. Мяч в раздевалку оформил Дольберг - 2:0. Во втором тайме у чехов отличился Патрик Шик. Больше голов в этой встрече не было. Итоговый счет 2:1 в пользу датчан.
В полуфинале "Алая гвардия" сыграет против сборной Англии, которая крупно обыграла команду Украины - 4:0. В этом матче счет был открыт еще раньше - на четвертой минуте ворота поразил Гарри Кейн. К слову, у него на счету дубль. Предфинальный поединок между "тремя львами" и датчанами пройдет 7 июля. А днем ранее Италия поспорит с Испанией.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
Адреналин и упорство! Как чемпионат по колке дров среди журналистов стал прекрасным тимбилдингом
"Чтобы замуж не выходили абы за кого!" Президент показал тактику колки дров
Звезда фильма "Достучаться до небес" Тиль Швайгер участвует в съемках дрифт-проекта в Минске
"Марафон единства" посетил с экскурсией предприятие "Амкодор-Пинск"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов