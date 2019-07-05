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Определились все полуфиналисты женского чемпионата Европы по баскетболу

За выход в главный матч турнира поспорят Испания - Сербия и Великобритания - Франция. Пиренейки и балканки разгромили своих соперниц по четвертьфиналу - Россию, 78:54 и Швецию, 87:49 соответственно. Франция в овертайме дожала Бельгию, 84:80, британки удержали преимущество в игре против Венгрии, 62:59. Полуфиналы пройдут в субботу. Игры за медали - в воскресенье. Турнир показывает телеканал "Беларусь 5".

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