"Барселона" - в 1/8 финала футбольной Лиге Европы. Каталонцы в ответной игре с "Наполи" в Италии вели 3:1 после первой половины, Альба, де Йонг и Пике отличались за гостей. Инсинье забил за итальянцев с пенальти в этой половине, до комфортного перевес "блауграны" во втором тайме довел Обамеянг, а мяч Политано уже ничего не решал - 4:2. Также в следующий раунд шагнули "Севилья", "Аталанта", "Лейпциг", "Бетис", "Рейнджерс", "Брага" и "Порту".