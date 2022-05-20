Определились все участники "Финала четырех" Лиги чемпионов по гандболу

В гандбольной Лиге чемпионов определились все участники "Финала четырех". "Барселона" и во втором поединке оказалась сильнее "Фленсбурга". На сей раз счет 27:24. "Барсе" предстоит защита титула. А вот "Киль" после ничейного результата в пером матче 30:30 в ответном вырвал победу у ПСЖ – 33:32. Ранее в финал вышли "Веспрем" и "Кельце", в котором играют белорусы Владислав Кулеш и Артем Королек. "Финал четырех" пройдет 18-19 июня в Кельне.