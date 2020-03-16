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Определились все участники полуфинала Кубка Беларуси по футболу

Брестское "Динамо" - последний полуфиналист Кубка Беларуси. Не забив ни одного мяча за два матча с "Ислочью", чемпионы страны вырвали победу в серии пенальти.

В полуфинале брестчане сыграют с солигорским "Шахтером". "Славия" попала на БАТЭ. В случае если кубок достанется кому-то, кроме Мозыря, в Лиге Европы сыграет минское "Динамо".

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