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Определится ли победитель Кубка Беларуси по хоккею на траве среди женщин 16 июня, узнаем из трансляций на "Беларусь 5"
В Беларуси идет борьба за чемпионство по хоккею на траве среди женских команд. Определится ли победитель сегодня? Для этого клубу "Минск" на выезде нужно обыграть "Викторию". Пока "горожанки" ведут в золотой серии - 2:1. Накануне девушки из столицы не оставили соперницам шансов в Смолевичах - 5:1. Четвертая дуэль пройдет на этой же площадке. Старт в 14:00, прямая трансляция на "Беларусь 5". При необходимости решающий, пятый, матч 20 июня состоится в Минске.
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