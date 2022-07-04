Опубликован рейтинг хоккейных клубов Европы за прошедший сезон

Плюс 40 строчек в рейтинге. Опубликован табель хоккейных клубов Европы за прошедший сезон, который составляется на основе результатов, показанных в национальных чемпионатах, КХЛ, а также других международных лигах и турнирах. В традиционную подборку вошли 250 команд. 10 из них представляют Беларусь. Минское "Динамо" занимает 55-е место. Год назад "зубры" были 95-и. Также в сводную таблицу вошли "Юность", жлобинский "Металлург", "Шахтер", "Гомель", "Неман", "Витебск", "Химик", "Динамо-Молодечно" и "Локомотив". Лучшим клубом Старого континента стал магнитогорский "Металлург".