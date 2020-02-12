Организаторы Токио-2020 вернут деньги за билеты на марафон

Спортсменов уберегут, а вот многим болельщикам не повезло. Организаторы Олимпиады в Японии объявили о возврате денег за билеты на марафон. Соревнования в этой дисциплине легкой атлетики перенесли более чем на 800 километров севернее Токио - в Саппоро. Причина - слишком большая вероятность жары в начале августа. Наблюдать за бегунами можно было и бесплатно на улицах города, но увидеть финиш на олимпийском стадионе - только по квиткам. Женский марафон пройдет 8 августа. 9-го - в день закрытия Олимпиады - 42 километра побегут мужчины.