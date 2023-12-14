3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Оргкомитет ОИ-2024 о делегациях Беларуси и России: Они будут очень малочисленными, но желанными гостями в Париже
Организационный комитет Олимпийских игр будет рад приветствовать белорусских и российских спортсменов в Париже. Об этом заявил глава оргкомитета ОИ-2024 Тони Эстанге, сообщает Insidethegames.
Оргкомитет Игр поддерживает и уважает недавнее решение Международного олимпийского комитета о допуске белорусов и россиян в нейтральном статусе. Тони Эстанге предположил, что делегации Беларуси и России "будут очень малочисленными, но они будут желанными гостями в Париже в 2024 году".
Как сообщили БЕЛТА в НОК Беларуси, на данный момент четыре белорусских атлета завоевали олимпийские лицензии: Анастасия Шкурдай (плавание), Ванесса Колодинская (женская борьба), Абубакар Хаслаханов (греко-римская борьба), Евгений Золотой (академическая гребля). По информации МОК, у россиян сейчас 6 лицензий, имена их обладателей не называются.
XXXIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ