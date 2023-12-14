Оргкомитет ОИ-2024 о делегациях Беларуси и России: Они будут очень малочисленными, но желанными гостями в Париже

Организационный комитет Олимпийских игр будет рад приветствовать белорусских и российских спортсменов в Париже. Об этом заявил глава оргкомитета ОИ-2024 Тони Эстанге, сообщает Insidethegames.

Оргкомитет Игр поддерживает и уважает недавнее решение Международного олимпийского комитета о допуске белорусов и россиян в нейтральном статусе. Тони Эстанге предположил, что делегации Беларуси и России "будут очень малочисленными, но они будут желанными гостями в Париже в 2024 году".

Как сообщили БЕЛТА в НОК Беларуси, на данный момент четыре белорусских атлета завоевали олимпийские лицензии: Анастасия Шкурдай (плавание), Ванесса Колодинская (женская борьба), Абубакар Хаслаханов (греко-римская борьба), Евгений Золотой (академическая гребля). По информации МОК, у россиян сейчас 6 лицензий, имена их обладателей не называются.