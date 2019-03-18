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Орша принимает финальный этап соревнований "Золотая шайба"
Орша принимает финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси.
Участие принимают восемь команд. Все они - победительницы областных отборов. Первый из четырех финалов прошел во время XV Рождественского турнира. Сильнейшей дружиной дивизиона "А" старшей возрастной группы стала команда "Грифоны" из Центрального района г. Минска. Сегодня на ледовую арену вышла младшая группа дивизиона "А" - это представители городов, где есть крытые ледовые площадки. Всего в отборах этого дивизиона приняли участие более четырех тысяч начинающих хоккеистов. Соревнования в Орше продлятся до четверга.
После Орши финальные соревнования в дивизионе "Б" - а в нем играют команды из регионов, где нет крытых катков, - примут Бобруйск и Жлобин. Все участники получат ценные призы.
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