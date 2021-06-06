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Оршанский "Витэн" вышел в финал чемпионата Беларуси по мини-футболу
"Витэн" вышел в финал чемпионата страны по мини-футболу. Сегодня оршанцы дома в третьем матче серии 1/2 разгромили БЧ 11:4. В этом соревновательном году команда не потеряла еще ни одного очка: клуб выиграл все 22 поединка регулярного сезона, потом в плей-офф 2 раза победил "Минск" и 3 раза БЧ.
В другом полуфинале сражаются "Столица" и ВРЗ. Спортсмены из Минска ведут в этой серии 2:1. Следующий поединок за выход в решающий раунд состоится 8 июня.
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