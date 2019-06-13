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Остановкой факелоносцев II Европейских игр стал завод "БелДжи"
Эстафета "Пламя мира" все ближе к столице. Сегодня третий день маршрута по Минской области.
С самого утра огонь побывал на поле "Борисов-Арены". Стометровки с факелом в руках по очереди пробежали известные футболисты Алексей Бага, Андрей Хачатурян, а также Александр Глеб. К ним присоединился и уроженец Борисова шоумен Вадим Галыгин. Эстафета стала одновременно и большим праздником для местных детей. Факелоносцы провели для них мастер-класс по футболу.
Затем эстафета продолжилась в Жодино на БелАЗе. Факелоносцев взяли на борт самые большие карьерные самосвалы, среди которых и 450-тонник. Это один из самых зрелищных моментов путешествия огня.
Среди факелоносцев и олимпийский чемпион по гребле на байдарках 2008 года в Пекине Алексей Абалмасов. Он замыкал эстафету по территории машиностроительного гиганта.
Последней на сегодня остановкой факелоносцев стал завод "БелДжи". Участники эстафеты не просто пронесли огонь II Европейских игр, а провели тест-драйв новых моделей авто.
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