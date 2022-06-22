Остон Мэттьюс - самый ценный игрок регулярного сезона НХЛ. Нападающий "Торонто" стал обладателем "Харт Трофи" - самого престижного индивидуального приза в лиге. На счету американца 106 очков - 60 шайб и 46 голевых передач в 73 матчах. В опросе членов Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов он обошел Коннора Макдэвида из "Эдмонтона". А также Мэттьюс признан лучшим и по версии Ассоциации игроков лиги: "Тед Линдсей Эворд" - еще один трофей игрока.