От 60 до 400 хоккеисток за 5 лет: как женский хоккей в Беларуси прошел путь от эксперимента до ЧМ

История белорусского женского хоккея началась как смелый эксперимент, бросивший вызов стереотипам о сугубо мужском характере этой игры на льду. Как это направление зарождалось, рассказали в "Специальном репортаже".

В 2010-х в стране создали женский клуб "Пантера", в котором собрали преимущественно иностранных хоккеисток, но были в составе и несколько белорусок. Девчата выступали в зарубежных лигах и даже становились призерами.

Однако проект "Пантера" просуществовал недолго, и причина заключалась в том, что отсутствовала системная работа по развитию дисциплины. Не была выстроена вертикаль, которая подпитывала бы команду резервом.

В 2021 году федерация вида спорта применила качественно другой подход. Так, специалисты профильного ведомства разработали полноценную концепцию развития женского хоккея. В плане учли не только стимулирование набора девочек в СДЮШОРы и секции по всей Синеокой, но и обеспечение игроков достаточной соревновательной практикой вплоть до участия на чемпионате мира. И, кстати, данную стратегию презентовали на первом Global Girls' Game в Гродно в марте 2022 года.

Мы вспоминаем о первом Global Girls' Game, чтобы обратить внимание на цифры. Тогда на всю Беларусь насчитывалось около 60 хоккеисток. В стране, где функционируют 46 ледовых площадок, где есть грамотные тренеры и созданы все условия для прогресса спортсменов, данные показатели скромные. Но спустя 5 лет системного развития дисциплины общее число игроков увеличилось почти в 8 раз и достигло более 400 человек.

Есть еще одна инициатива IIHF (Международной федерации хоккея на льду), к которой ежегодно присоединяется Беларусь. Это World Girls' Ice Hockey Weekend. И цель проекта немного иная - познакомить новичков с игрой.

К участию традиционно приглашаются девчата 6-7 лет. Это тот самый возраст, когда родителям стоит отдавать ребенка в хоккейные секции. Заявки от желающих поучаствовать в мастер-классе принимались онлайн через сайт федерации. И примечательно, что все квоты были разобраны буквально за несколько дней.

Итого в совокупности около сотни хоккеисток вышли на лед. Из регионов в столицу прибыли порядка 70 девочек. Вся необходимая экипировка предоставлялась, а еще предварительно организаторы сформировали несколько групп по мастерству игроков. Ведь некоторые спортсменки уже обучаются на начальном этапе подготовки, однако были и те красотки, которые делали первые шаги на коньках. Поэтому вначале следовал подробный инструктаж от опытных специалистов.

Лед в "Минск-Арене" поделили на несколько станций. На одной площадке новичкам ставили катание, на других мастерицы клюшек и шайб выполняли определенные задания. Обучали детей хоккейным премудростям сотрудники федерации, тренеры СДЮШОРов, а также игроки ХК "Динамо-Минск" - защитник Дмитрий Кузьмин и нападающий Мирослав Михалев.

quote Удивлен количеством желающих. В мое время такого не было, что так много девочек интересовались хоккеем. Но сейчас это все развивается, идет в положительном направлении. Будем, конечно, надеяться, что будет результат. Дмитрий Кузьмин

Отметим, что за время активного развития женского хоккея изменилось отношение тренеров к девчатам.

"Спортивная школа не ждет девочку, она ищет ее, чтобы пригласить. Где их найти? В школах, детских садах. Сейчас мы уже понимаем, как с ними работать, это уже общепринятая мировая практика", - обозначил специалист управления Федерации хоккея Беларуси Юрий Жуковский.

Но на этом хоккей не закончился. Девчата отправились на экскурсию по "Минск-Арене". В том числе посетили динамовскую зону: тренажерный и игровой залы, раздевалку "зубров".

Главная цель "Всемирного женского хоккейного уикенда" - создание незабываемого опыта для каждой участницы, привлечение всеобщего внимания к дисциплине и вдохновение нового поколения спортсменов.

Павел Михед, начальник управления Федерации хоккея Беларуси:

"Пока они еще маленькие до возраста участия в детской лиге, девочки, как правило, тренируются вместе с мальчиками. Затем для девчонок создаются определенные условия для того, чтобы они могли играть и дальше. В частности, у нас есть женская сборная, которая участвует в юношеской лиге".

На начальном этапе становления женский хоккей воспринимался скептически. Возможно, кто-то даже мыслил стереотипно, мол, беззубая улыбка барышне не к лицу. Но спешим заверить, эти спортсменки выступают в маске и полностью защищены экипировкой. В дисциплине запрещены силовые приемы, то есть игроки забрасывают шайбы благодаря своей скорости, технике, навыкам, характеру и, естественно, командному духу.

А сезон 2023-2024 можно назвать историческим. Ведь в Беларуси организовали Женскую хоккейную лигу. Для участия в чемпионате создали три клуба.

"Цитадель" представляет Брестскую область и Гродно, команда "Березина" представляет Витебскую, Могилевскую, Гомельскую области, а "Минчанка" - Минск и Минскую область, - отметил зампредседателя Федерации хоккея Беларуси Артем Васильев. - Что касается регламента, у нас четыре соревновательные недели. Четыре раза за сезон мы собираем всех девочек со всей страны. Плюс-минус стараемся придерживаться этого территориального принципа. Второе важное условие - чтобы это была хорошая соревновательная практика в рамках подготовки девочек к будущим соревнованиям".

Безусловно, за годы развития дисциплины поднялся и общий уровень мастерства игроков - белоруски конкурентоспособны. Вначале в стране была сформирована одна сборная, но сейчас функционируют две команды: U18 и U15. Девчата соревнуются по своим возрастам с коллективами из России. Подчеркнем, что у наших восточных соседей женский хоккей культивируется уже более 30 лет.

Все в мире возвращается на круги своя. Международная федерация хоккея последовала новым рекомендациям о допуске атлетов из нашей страны на все турниры под национальной символикой, без каких-либо дополнительных проверок. Швейцарский Цюрих вернул на старт под своей эгидой мужскую команду U18. Также дебютируют женские, юниорская и национальная сборные. Пока у девчат нет рейтинга. Потому белоруски начнут свой путь в мировой семье с низшего по рангу дивизиона.

Андрей Башко, генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси:

"Девчонки смогут в случае благоприятного исхода на целый год сократить свой путь до высшего дивизиона. Мы в них уверены, они молодцы. Тренируются, занимаются, играют. Главное, чтобы девчонки справились с волнением. Остальное все покажет хоккей. Все-таки у нас команда, наверное, более молодая, нежели все остальные".

Планетарный форум для женской сборной состоится в болгарской Софии. За повышение в классе, кроме белорусок и хозяек турнира, будут бороться команды Боснии и Герцеговины, Израиля, Южной Африки, Филиппин, Сингапура, Ирана и Индии. По регламенту все коллективы будут разделены на три группы. После игр по круговой системе последует плей-офф, полуфиналы и матчи за медали.

Мы не ставим больших задач. Все прекрасно понимают, что чемпионат мира в дивизионе IIIB будет первым в истории развития вида спорта в стране. Нельзя даже предположить, на каком уровне находится сборная. И здорово, если к планетарному форуму хотя бы половина состава нацкоманды отпразднует совершеннолетие. На наших глазах выросли те дети, которые в 2022-м выходили на гродненский лед. И вряд ли кто-то тогда мог гарантировать, что так скоро появится шанс поехать на главное первенство на Земле. Пока же у наших девушек еще и есть время для прогресса. Все на тренировках.