Звезда мирового футбола и защитник "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов совсем недавно выступал за сборную Узбекистана на чемпионате мира, 15 июля проводит время в Беларуси, которая дала ему дорогу в большой футбол.

Сегодня Абдукодир - один из лучших игроков английского клуба, но по-прежнему ценит то, что вложили в него белорусские тренеры.

Чемпионат мира для сборной Узбекистана по футболу по результату сложился не самым лучшим образом. Но с каждой командой, в том числе и с Португалией в составе с Криштиану Роналду, дебютанты чемпионата мира дали бой. Белорусам особенно было приятно наблюдать, что в составе Узбекистана важнейшую позицию в центре обороты цементирует воспитанник минского футбола.

В столице гостит Абдукодир Хусанов, игравший в Минске с 2022-го по 2023 год.

Ребята, которые сейчас учатся футболу в команде СКА (это наследники клуба "Энергетик"), живо интересовались карьерой Хусанова. Ведь сейчас он играет с норвежским нападающим Эрлингом Холландом и итальянским вратарем Джанлуиджи Доннаруммой. Созвездие клуба - высочайший мировой уровень.

Петр Качуро, экс-игрок сборной Беларуси по футболу:

"У нас полно талантливой молодежи. Просто нам надо ее профессионально готовить. Абдукодир Хусанов - яркий пример, как можно подготовить футболиста, который сразу переходит на высокий уровень без особой адаптации".

Кроме встречи с ребятами, Абдукодир Хусанов был в гостях и у министра спорта Беларуси Сергея Ковальчука. Пусть этот футболист и выступает за сборную Узбекистана, но тем не менее он пример того, что в белорусской системе подготовки могут вырастать звезды.

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