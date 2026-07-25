От любителей до профессионалов: Минск живет в ритме международных соревнований по триатлону

Столица Беларуси 2 дня проживет в ритме международного Минского триатлона. Спортивный праздник объединит любителей и профессионалов из 13 стран. 25 июля состоялись старты отдельных дистанций - в плавании и беге.

Например, для Дмитрия Минский триатлон стал путеводной звездой к самоконтролю и здоровому телу. Он сам яркий пример того, что любая цель покорится под напором упорства и искренней поддержки родных.

Дмитрий Раптунович, участник Минского триатлона - 2026: "Спортом начал заниматься в первую очередь потому, что где-то почувствовал проблемы со здоровьем. Начались головные боли, был излишний вес, набрал порядка 20 кг после университета. Сидячий образ жизни, работа, это все сказывалось. Лет 5 назад потянул связки, был какое-то время в гипсе, на костылях. За это время немножко переосмыслил, поменял питание и увидел, что могу бороться со своим лишним весом. Здесь главное просто себя не жалеть, не смотреть на других, что у кого-то там быстрые темпы. Просто начать с чего-то малого и шаг за шагом просто идти к лучшей версии себя".

В гостях на Минском триатлоне представители Египта, Китая, Азербайджана, Германии

По подсчетам организаторов, за 2 дня на старты спортивного праздника в столице выйдет более 3 тыс. человек. В гостях на Минском триатлоне представители Египта, Китая, Азербайджана, Германии и не только. И пока только одном можно сказать наверняка - каждый из них точно приехал за этой неповторимой атмосферой и эмоциями.

Но настоящее испытание силы духа и собственной физической подготовки 26 июля ждет спортсменов, которые решились заявиться на основные дистанции.



Так, впервые в рамках спортивного праздника будет дан старт полному маршруту триатлона. 226 км предстоит преодолеть нашим железным людям. По-другому назвать их нельзя. Как отметили организаторы, первого финишера непростой дистанции будем ждать спустя чуть более 8 часов с момента старта.

Дмитрий Толкачев, председатель Белорусской федерации триатлона: "Каждые 2 км организованы многочисленные пункты питания. Там будет лед, губки, вода, там и много подпитков участников на дистанции. Естественно, обеспечивают и безопасность, кроме бригад скорой помощи, бригады Красного Креста, т. е. постоянно мониторят самочувствие участников по ходу дистанции. Конечно, ежегодно мы проводить эту дистанцию не будем, а попытаемся это делать раз в 2 года".

Только представьте, преодолеть 226 км, из них 3800 м вплавь. Затем 180 км на велосипеде и 42 км 200 метров бега - пока даже сложно представить, какую подготовку пришлось провести нашим айронменам. И у них мы это завтра обязательно уточним.