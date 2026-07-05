От йоги до джампинга: как проект "Спорт для всех" превращает выходные в праздник здоровья

Белорусы выбирают ЗОЖ, и убедиться в этом легко - стоит только приехать в выходные, например, в парк имени Павлова или Яблоневый сквер на улице Калиновского в Минске. С 10:00 и до 20:00 здесь занимаются кроссфитом, воркаутом, йогой, пилатесом, стретчингом и скандинавской ходьбой.

В общем, перечислять многочисленные активности проекта Президентского спортивного клуба "Спорт для всех", который успешно зашел на второй сезон, можно бесконечно долго. Его главная задача - через бесплатные тренировки под руководством опытных тренеров привлечь как можно больше людей к занятиям спортом. В 2026 году задействованы шесть парков и скверов и почти 40 видов активностей.

Здесь не нужны никакие специальные спортивные снаряды, разве что коврик, который выдадут на месте, и огромное желание сделать себя лучше. Правила просты - нужно выполнить максимальное количество повторений определенного упражнения за 20 секунд и заработать 10 секунд отдыха, и так восемь циклов подряд.

Сегодня табата - одна из самых популярных среди участников проекта "Спорт для всех". Хотя этот метод тренировок разработал в 1990-х годах японский профессор Идзуми Табата для олимпийских конькобежцев.

Павел Левашов, тренер проекта "Спорт для всех":

"Парни, девушки, семьи, пожилые люди, люди-колясочники тоже занимаются. Нагрузка подбирается индивидуально, для этого мы проводим небольшой опрос по наличию ограничений. Выстраивается программный план и план тренировок".

Ярко и громко врываются в выходные любители латиноамериканских ритмов. Тут и с калориями легко расстанешься, и от стресса избавишься. Правда, просто тренировкой зумбу не назовешь - скорее, это похоже на энергозатратную вечеринку. Танцевать девушки и парни готовы безостановочно в течение 50 минут.

"Каждый раз люди приходят и заряжают меня энергией. За это очень благодарна проекту "Спорт для всех". Рада, что теперь все имеют такую возможность прийти на тренировку по зумбе, и не только получить заряд эмоций, позитивной энергии, но и стать здоровее. Особая обстановка и свежий воздух придают сил. Единственное, погода бывает немного подводит, но даже дождь ни в коем случае не смущает", - рассказала тренер проекта "Спорт для всех" Божена Ленартович.

Факт Степ-аэробика не только сожжет калории, укрепит ноги и улучшит работу сердца, но и поможет памяти.

Александра Ганчар, тренер проекта "Спорт для всех": "Степ-аэробика тренирует выносливость, хорошее кардио, сжигает калории. Просто отлично для тех, кто любит подвигаться. Стретчинг - это про больше потянуться, расслабиться. Пилатес - спокойная тренировка, но при этом с большой нагрузкой, где нужна сильная выносливость. Дэнс-микс - танцы, настроение".

Александра Ганчар

А на тренировке по программе "Здоровая спина" и вовсе рекомендуют ходить абсолютно всем, поэтому и приходят туда целыми семьями. Здесь помогут правильно укрепить позвоночник, скорректировать осанку. Особенно полезно тем, у кого сидячая работа.

Светлана Эльканович, тренер проекта "Спорт для всех"

"Многие ничем не занимаются, но сюда приходят, потому что дали возможность прийти попробовать. Может быть, некоторые не нашли бы ее из-за стеснения, финансовых сложностей, неподходящего времени для спортзала. А в выходной день люди открывают для себя что-то новое. Они целенаправленно этого ждали. Это хороший проект, охватывающий людей, которые до этого к спорту и к занятиям физкультурой вообще не были привлечены".

Специально для этой активности в центре Минска у гостиницы "Беларусь" построили ферму - металлическое сооружение, на котором подвешены гамаки для занятий йогой. Это один из самых популярных видов тренировок, попробовать себя в котором можно без подготовки. Хозяйка фермы и тренер проекта Екатерина подберет для каждого подходящее по силам и возможностям упражнение.

Миграция между активностями является привычным делом, и, начав свой день с йоги, многие продолжают его на занятиях по зумбе, тянутся и разминают мышцы на стретчинге, развлекаются на сайтлинге или проджампинге, заряжаются энергией на дэнс-миксе и завершают насыщенный день практикой цигун.

"Я бы рекомендовала всем начинать с мягких практик, потом чуть увеличивать темп. Можно закончить хардкором или силовыми тренировками - тем же джампингом, и будет прилив энергии и заряд бодрости 100 % гарантирован", - дала рекомендации тренер проекта "Спорт для всех" Светлана Сапельникова.

Присоединиться к проекту легко - для этого достаточно зарегистрироваться на сайте и записаться на любую из понравившихся тренировок. На таких активностях, как зумба и дэнс-микс, запись не ограничена, а вот остальные слоты с определенным количеством мест. И тут надо постараться, ведь сайклинг, йога в гамаках, проджампинг, пилатес, стретчинг, цигун пользуются огромной популярностью. Запись на официальном сайте открывается во вторник.

"В 2025 году большое количество людей, познакомившихся с проектом, новыми активностями и тренерами, ушли за тренером в осенне-зимний период на специализированные тренировки для систематических занятий", - отметил помощник председателя Президентского спортивного клуба Павел Егоров.

Тренировки продлятся до конца сентября, и это еще одно отличие по сравнению с 2025 годом. Кроме того, теперь за один час в одном месте могут проходить занятия сразу по 5-6 дисциплинам, а это значит, что в среднем в одном парке одновременно могут заниматься 80-120 человек.

Главное фото: magnific.com