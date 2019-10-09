Отбор на чемпионат Европы - 2020. Бригада Кульбакова назначена на матч Дания - Швейцария

Белорусская бригада судей во главе с Алексеем Кульбаковым назначена на один из ключевых матчей квалификации на чемпионат Европы - 2020 в группе D. 12 октября в Копенгагене сыграют Дания и Швейцария. Отметим, на минувшей неделе Кульбаков качественно отработал на игре Лиги чемпионов "Лилль" - "Челси".

