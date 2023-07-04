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Отбор на ЧМ-2023 по пляжному футболу покажут каналы Белтелерадиокомпании

Телеканалы "Беларусь 5" и "Беларусь 5 интернет" покажут в прямом эфире ближайшие матчи национальной сборной страны по пляжному футболу в рамках квалификации на чемпионат мира - 2023. Об этом сегодня сообщил портал sport5.by.

Напомним, что с 5 по 9 июля Баку примет отбор на мир в зоне УЕФА. Завтра у наших футболистов, которых тренирует Николас Альварадо, первый матч против Турции. Следом будут играть против Швейцарии и Дании. Для продолжения борьбы за выход в финальную стадию мирового форума нашей команде необходимо занять в своем квартете место не ниже 2-го.

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