Отбор на ЧМ-2023 по пляжному футболу покажут каналы Белтелерадиокомпании

Телеканалы " Беларусь 5 " и " Беларусь 5 интернет " покажут в прямом эфире ближайшие матчи национальной сборной страны по пляжному футболу в рамках квалификации на чемпионат мира - 2023. Об этом сегодня сообщил портал sport5.by .

Напомним, что с 5 по 9 июля Баку примет отбор на мир в зоне УЕФА. Завтра у наших футболистов, которых тренирует Николас Альварадо, первый матч против Турции. Следом будут играть против Швейцарии и Дании. Для продолжения борьбы за выход в финальную стадию мирового форума нашей команде необходимо занять в своем квартете место не ниже 2-го.