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Отборочный этап соревнований юных футболистов "Кожаный мяч" прошел в Минске

12 июня на футбольных полях столичного стадиона по улице Маяковского развернулась настоящая спортивная драма. Арена принимала игры отборочного этапа турнира под эгидой Президентского спортивного клуба "Кожаный мяч".

За путевки в финальный раунд боролись мальчишки 10-11 лет. Лучшей по итогам поединков стала команда "Атлет".

Финальный этап "Кожаного мяча" в сентябре будет принимать Минск, где сыграют только самые быстрые, упорные и мастеровитые команды со всей страны.

Разделы:

СпортФутбол

Теги:

футболсоревнованияМинск