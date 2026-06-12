Отборочный этап соревнований юных футболистов "Кожаный мяч" прошел в Минске

12 июня на футбольных полях столичного стадиона по улице Маяковского развернулась настоящая спортивная драма. Арена принимала игры отборочного этапа турнира под эгидой Президентского спортивного клуба "Кожаный мяч".

За путевки в финальный раунд боролись мальчишки 10-11 лет. Лучшей по итогам поединков стала команда "Атлет".