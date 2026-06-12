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Отборочный этап соревнований юных футболистов "Кожаный мяч" прошел в Минске
Автор:Редакция news.by
12 июня на футбольных полях столичного стадиона по улице Маяковского развернулась настоящая спортивная драма. Арена принимала игры отборочного этапа турнира под эгидой Президентского спортивного клуба "Кожаный мяч".
За путевки в финальный раунд боролись мальчишки 10-11 лет. Лучшей по итогам поединков стала команда "Атлет".
Финальный этап "Кожаного мяча" в сентябре будет принимать Минск, где сыграют только самые быстрые, упорные и мастеровитые команды со всей страны.