Открыт второй филиал академии "Динамо-Брест"

Накануне открылся второй филиал академии футбола "Динамо-Брест". Начинает работу центр подготовки клуба под названием "Северо-Запад" в Ошмянах. Филиал также охватит Островец, Сморгонь, Ивье и другие близлежащие регионы. Вся инфраструктура, необходимая для подготовки футболистов, расположена компактно и включает в себя места для проживания и питания детей, общеобразовательную школу, а также тренировочный комплекс. Отметим, что отборочный фестиваль состоялся в конце сентября, были отобраны 22 ученика академии. Первый же филиал был открыт в День знаний в прошлом году в Александрии.



