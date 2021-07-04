Открытие Олимпиады может пройти при пустых трибунах

До 40 % мероприятий Олимпиады в Токио могут пройти без зрителей. Если организаторы примут данное решение, то при пустых трибунах пройдут мероприятия, на которые продано более 5 тысяч билетов, и те, которые проходят после 9 вечера. В эту категорию попадают церемонии открытия и закрытия, а также наиболее популярные у болельщиков состязания: бейсбол, футбол и легкая атлетика. Причина - рост заболеваемости коронавирусом в стране.