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Открытие Олимпиады может пройти при пустых трибунах
До 40 % мероприятий Олимпиады в Токио могут пройти без зрителей. Если организаторы примут данное решение, то при пустых трибунах пройдут мероприятия, на которые продано более 5 тысяч билетов, и те, которые проходят после 9 вечера. В эту категорию попадают церемонии открытия и закрытия, а также наиболее популярные у болельщиков состязания: бейсбол, футбол и легкая атлетика. Причина - рост заболеваемости коронавирусом в стране.
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