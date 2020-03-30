Открытие Олимпиады в Токио - 23 июля 2021 года

Названа дата проведения Олимпиады в Токио. Открытие состоится 23 июля 2021 года, закрытие планируют на 8 августа. Как сообщает японский государственный телеканал NHK, такое решение приняли оргкомитет и Международный олимпийский. Паралимпийские игры предполагается открыть 24 августа 2021 года. Напомним, изначально Олимпиада должна была пройти этим летом с 24 июля по 8 августа.



