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Открытие Олимпиады в Токио - 23 июля 2021 года

Названа дата проведения Олимпиады в Токио. Открытие состоится 23 июля 2021 года, закрытие планируют на 8 августа. Как сообщает японский государственный телеканал NHK, такое решение приняли оргкомитет и Международный олимпийский. Паралимпийские игры предполагается открыть 24 августа 2021 года. Напомним, изначально Олимпиада должна была пройти этим летом с 24 июля по 8 августа.

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