Открытый чемпионат Беларуси по лыжероллерам завершился в Раубичах

В Раубичах завершился открытый чемпионат Беларуси по лыжероллерам. Спортсмены, в том числе из России, соревновались в разных дисциплинах и стилях, демонстрируя силу и выносливость.

Итоги последнего дня соревнований

Открытый чемпионат Беларуси по лыжероллерам собрал сильнейших гонщиков нашей страны. Ключевая цель этого турнира - проверка функциональной готовности перед стартом зимнего сезона.

Иван Листопад, главный судья соревнований:

"Эти соревнования являются финалом подготовки весенне-летнего и летне-осеннего этапа. Если в эти два этапа спортсмен готов, значит, у него есть все перспективы успешно выступать зимой".

Поэтому результаты турнира у мужчин и женщин - это ответ на главный вопрос: кто поведет за собой команду в будущем зимнем сезоне?

Второе место на дистанции в 20 км классическим стилем заняла белоруска Виктория Жемкова. У мужчин получился чисто русский пьедестал почета.

Александр Гребнев, председатель Белорусского лыжного союза:

"Мы полностью изменили подход к подготовке спортсменов-лыжников. Полностью изменили тренерский состав, потому что сейчас в Федерации определена задача - создать систему подготовки белорусских лыжников".

Зимний сезон официально для наших лыжников начнется в конце ноября. Совет Международной федерации лыжных гонок подтвердил, что белорусские и российские спортсмены допущены к международным стартам при условии подписания декларации о нейтральном статусе.