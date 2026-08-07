Открытый кубок Беларуси по легкой атлетике: подведем итоги самого весомого старта летнего сезона

В мире белорусского спорта главным ньюсмейкером последних дней была легкая атлетика. Открытый кубок страны принимал Национальный олимпийский стадион "Динамо". В секторах и на дорожках болельщики увидели сильнейших представителей Беларуси, России, Ирана, Узбекистана.

Столичный стадион "Динамо" вновь был в центре внимания всех поклонников легкой атлетики. Арена принимала один из самых престижных стартов этого летнего сезона - Открытый кубок Беларуси.

В первый день соревнований было разыграно 16 комплектов наград. Второй день был не менее интригующим: в программе 20 финалов, в которых белорусские спортсмены показали классные результаты. В 12 видах программы хозяевам не было равных. В забеге на 800 метров у женщин лучше всех справилась Ангелина Равич.

Ангелина Равич, победительница Открытого кубка Беларуси по легкой атлетике в беге на 800 метров:

"Она в себе смешивает спринт и выносливость. Чтобы пробежать 800 метров быстро, нужно иметь хороший запас скорости. Это больше относится к первой половине дистанции, а выносливость - ко второй половине".

Как всегда, самое большое внимание - к спринтерским дисциплинам, которые в легкой атлетике были и остаются самыми зрелищными и популярными. На 200 метров у мужчин золотая медаль турнира отправляется в Россию. Андрей Лукин - автор лучшего времени.

Андрей Лукин, победитель Открытого кубка Беларуси по легкой атлетике в беге на 200 метров:

"Мы второй год приезжаем. Всегда остаются только приятные эмоции и впечатления. Нам очень нравится. Каждый раз, когда нам говорят, что планируется старт в Беларуси, мы очень рады. У вас классные стадионы, очень бегучие дорожки. Здесь вообще масштаб нереальный. Наверное, это самый большой стадион, на котором я выступал".

Кубок Беларуси - турнир, который ставит точку в летнем сезоне для наших легкоатлетов. Дальше - заслуженный отпуск.

Игорь Сиводедов, государственный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике:

"С середины сентября начинаем подготовку к 2027 году. Надеемся, что что-то прояснится с нашим выступлением на международных соревнованиях, но уже точно мы будем готовиться выполнять отборочные нормативы на Олимпийские игры".

Отметим, итоги Открытого кубка Беларуси в условиях отстранения легкоатлетов от стартов на мировой арене будут приравнены к результатам чемпионата Европы, который пройдет в Бирмингеме с 10 по 16 августа.