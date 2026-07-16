Открытый Кубок Беларуси по плаванию проходит в Минске

В Бассейне международного класса продолжается Кубок Беларуси по плаванию. За 42 комплекта наград сражаются 415 спортсменов из Беларуси, России, Азербайджана и Израиля.

На этом старте можно выполнять нормативы отбора для декабрьского чемпионата планеты в Китае и к континентальному форуму во Франции.

Анна Копаченя, государственный тренер сборной Беларуси по плаванию, эксклюзивно для "Первого информационного" рассказала о форме лидеров нацкоманды: "В нашей национальной команде есть своя модель подготовки. В соответствии с этой моделью наши спортсмены готовятся к основным стартам сезона, коими являются чемпионат Европы по большой воде и чемпионат мира по малой, который пройдет в декабре. Они, естественно, работают на этом кубке с прицелом на чемпионат Европы. Но если у них есть силы и возможность выполнить отборочные нормативы, в том числе на чемпионат мира, то это тоже хорошо".

В прямом эфире Кубок Беларуси по плаванию показывает телеканал "Беларусь 5". Старт утренней сессии - в 10:00, вечерней - в 17:00. Соревнования завершатся 18 июля. Вход на трибуны комплекса для болельщиков свободный.