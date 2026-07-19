Открытое первенство по прыжкам на лыжах в воду завершилось в Минске

Любовь Пилипенко и Владислав Вознюк стали победителями юниорского чемпионата Беларуси по прыжкам на лыжах в воду. Обновленный РЦОП по фристайлу вновь готов принимать состязания любого уровня и масштаба в летний период подготовки.

Напомним, что в комплексе обновляли трамплин, поэтому из-за реконструкции в 2025 году данный старт не проводился. В нынешних соревнованиях приняли участие лыжные акробаты возрастной категории до 20 лет. Опытные атлеты, среди которых олимпийская чемпионка 2018 года Анна Гуськова, выступили вне зачета. Всего за награды боролись порядка полусотни человек.

Любовь Пилипенко, победительница соревнований по прыжкам на лыжах в воду среди юниорок:

"Сейчас у нас появится много возможностей тренироваться на этом новом склоне. Потому что год шла реконструкция, и сейчас все могут прыгать сколько хотят. Я ставлю свои маленькие цели и достигаю их. Например, прыгнуть один прыжок, потом - следующий. И так потихоньку, по шажочку подберусь к олимпийским соревнованиям".

По результатам состязаний будет сформирована делегация, которая поедет в Швейцарию для сбора на открытом воздухе. Команда выступит на соревнованиях 16 августа.