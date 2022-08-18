Чемпионат Беларуси по легкой атлетике - хорошая возможность для спортсменов проверить свой уровень

Открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике проходит в эти дни параллельно с континентальным первенством. По сути это главный старт в нынешнем сезоне. И наши атлеты ведут заочную борьбу с лучшими представителями Европы в своих дисциплинах. Тренерский штаб констатирует: конкуренция в национальном масштабе выросла, и в каждом виде сегодня подрастает перспективная молодежь. А по возвращении на международную арену наши легкоатлеты смогут демонстрировать высокие результаты.



Насыщенная программа заключительного дня чемпионата начнется совсем скоро. В 9:30 сигнал со стадиона "Динамо" появится на телеканале "Беларусь 5".



В ходе дневной сессии в секторе для прыжков в высоту ожидаем бронзового призера Олимпиады в Токио Максима Недосекова. Этот старт запланирован на 16 часов, а уже в 17:30 состоится торжественное закрытие соревнований.



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