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Чемпионат Беларуси по легкой атлетике - хорошая возможность для спортсменов проверить свой уровень
Открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике проходит в эти дни параллельно с континентальным первенством. По сути это главный старт в нынешнем сезоне. И наши атлеты ведут заочную борьбу с лучшими представителями Европы в своих дисциплинах. Тренерский штаб констатирует: конкуренция в национальном масштабе выросла, и в каждом виде сегодня подрастает перспективная молодежь. А по возвращении на международную арену наши легкоатлеты смогут демонстрировать высокие результаты.
Насыщенная программа заключительного дня чемпионата начнется совсем скоро. В 9:30 сигнал со стадиона "Динамо" появится на телеканале "Беларусь 5".
В ходе дневной сессии в секторе для прыжков в высоту ожидаем бронзового призера Олимпиады в Токио Максима Недосекова. Этот старт запланирован на 16 часов, а уже в 17:30 состоится торжественное закрытие соревнований.
Фото: pixabay.com
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