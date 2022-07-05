Открытый чемпионат Беларуси по велоспорту на шоссе стартует 6 июля

Не только наши сильнейшие велогонщики, но и атлеты из России, выступят на открытом чемпионате Беларуси по велоспорту на шоссе. Это главный республиканский старт года. Соревнования соберут более 200 спортсменов из двух стран. Чемпионы определятся в трех возрастных категориях - юниорской, молодежной и взрослой. В обойме нашей сборной призеры крупных международных состязаний - Королек, Соболь, Тишков и Романов, Анна Терех и другие. Первенство страны пройдет на территории парка "Великий камень" и спорткомплекса "Раубичи" с 6-го по 9-е июля, и начнется завтра с индивидуальных гонок на время.