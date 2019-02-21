Ирина Кривко: Всегда приятно попадать на пьедестал

Второй день открытого чемпионата Европы по биатлону проходит сегодня в Раубичах. Команды будут соревноваться в смешанной эстафете, а также супермиксте. Накануне первую для Беларуси медаль на домашнем турнире завоевала лидер нашей сборной Ирина Кривко. В сложных погодных условиях она стала третьей во время индивидуальной гонки. На четырех огневых рубежах спортсменка допустила всего два промаха.

Открытый чемпионат Европы продлится до конца недели. Прямые трансляции можно увидеть на телеканале "Беларусь 5". И важная информация для тех, кто будет наблюдать за спортсменами с трибун.