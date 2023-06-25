В Логойском районе сегодня определяли лучших в мощности прыжка и не только. Открытый чемпионат по конному спорту собрал сильнейших представителей из всех регионов страны. Более 80 пар соперничали друг с другом в новом для некоторых направлении. Помимо этого, выявляли победителей и во всеми любимом конкуре. Результаты оказались предсказуемыми: Анастасия Тихонович подтвердила свое лидерство и забрала абсолютное чемпионство на маршруте в 130 сантиметров. Также она завоевала золото и в высоте прыжка, разделив его с Оксаной Махнач.