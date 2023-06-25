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Открытый чемпионат по конному спорту собрал сильнейших представителей из всех регионов страны
В Логойском районе сегодня определяли лучших в мощности прыжка и не только. Открытый чемпионат по конному спорту собрал сильнейших представителей из всех регионов страны. Более 80 пар соперничали друг с другом в новом для некоторых направлении. Помимо этого, выявляли победителей и во всеми любимом конкуре. Результаты оказались предсказуемыми: Анастасия Тихонович подтвердила свое лидерство и забрала абсолютное чемпионство на маршруте в 130 сантиметров. Также она завоевала золото и в высоте прыжка, разделив его с Оксаной Махнач.
Сезон для наших конкуристов продолжается. Как отмечают сами спортсмены, на данный момент они ведут активную подготовку для того, чтобы в конце июля отправиться в Москву на Евразийские игры.
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