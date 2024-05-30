Открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию проходит в Минске

Лучшие фехтовальщики Беларуси и России под одной крышей. В минском Дворце спорта проходит Открытый чемпионат Союзного государства. За восемь соревновательных дней будет разыграно 12 комплектов наград в личных и командном первенствах во всех видах оружия. Уже определились чемпионы и призеры у саблистов. А во второй соревновательный день в борьбу за медали вступят шпажисты.