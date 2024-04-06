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Открытый кубок Беларуси по дзюдо проходит в Могилеве

В Могилеве проходит Открытый кубок Беларуси по дзюдо. Турнир принимает спортивный комплекс "Олимпиец". В заявке более 200 спортсменов. Медали разыгрываются как в индивидуальном турнире, так и среди смешанных команд.

6 апреля финальный день. В 11:10 начнется прямая трансляция соревнований на телеканале "Беларусь 5".

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