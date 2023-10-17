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Открытый Кубок Беларуси по фехтованию стартовал в Минске
Сегодня в Минске стартовал открытый Кубок страны по фехтованию. Церемония прошла в столичном Дворце спорта. Атлеты из Беларуси и России на протяжении трех дней разыграют 6 комплектов наград у мужчин и женщин в личных соревнованиях. Сегодня имена чемпионов узнаем у саблистов. Этот старт - один из главных республиканских в сезоне, поэтому поединки проходят в яркой и бескомпромиссной борьбе. Вход на трибуны Дворца спорта свободный.
Завтра за медали поборются шпажисты, завершатся соревнования в четверг турниром рапиристов.
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