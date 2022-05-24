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Открытый Кубок Беларуси по гребле на байдарках и каноэ проходит в Заславле

Вопреки санкциям - мы станем сильнее! Именно с таким настроением сегодня соревнуются в Заславле гребцы сборной Беларуси и России на первом этапе Кубка Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. Десятки чемпионов мира, Европы, призеры Олимпиад сражаются за медали турнира - всего 251 спортсмен. Напомним, Международная федерация гребли приняла политически мотивированное решение и отстранила спортсменов двух стран от международных стартов, но атлеты продолжают выходить на пик формы, несмотря ни на что.

Соревнования на гребном канале в Заславле будут продолжаться на протяжении еще двух дней, затем спортсменов ждет чемпионат Беларуси - он также будет носить статус открытого, с ответным визитом сборная Беларуси в сентябре отправится и в Россию.

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