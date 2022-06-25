Открытый Кубок Беларуси по хоккею на траве: "Минск" и СДЮШОР скрестили клюшки

Открытый Кубок Беларуси по хоккею на траве продолжается в Минске. Впервые в истории соревнований за трофей, помимо белорусских команд, борется и представитель России - "Динамо-Строитель" из Екатеринбурга.

В эти минуты действующий чемпион Беларуси - клуб "Минск" - встречается со своей СДЮШОР. На "Беларусь 5" прямая трансляция. Следом в 16:00 брестский "Строитель" будет соперничать с гостями из "Динамо". За этой игрой можно в режиме реального времени следить на "Беларусь 5 интернет".