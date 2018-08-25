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Открытый кубок по мини-футболу проходит в Городке

Более двадцати любительских команд из Беларуси, России и Латвии собрал Открытый кубок по мини-футболу в Городке Витебской области. Международный праздник проходит в седьмой раз. В этом году в нем участвует рекордное количество любителей футбола. Среди участников и команда звезд белорусской эстрады "Арт-Старс". Игры проходят весь день. Победитель определится завтра.

Кроме зрелищной игры, вниманию зрителей - насыщенная культурно-развлекательная программа, интерактивные площадки. А в завершение вечера на стадионе в Городке концерт.

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