Открытый кубок по плаванию стартует в Бресте

Почти 350 пловцов из Беларуси и России поборются за награды Открытого кубка по плаванию, который сегодня стартует в Бресте. Спортсмены будут соревноваться в 50-метровом бассейне. Сборная нашей страны выступит на состязаниях сильнейшим составом, а это значит на дорожку выйдут лидеры команды Илья Шиманович и Анастасия Шкурдай. Конкуренцию составят топовые российские пловцы. Сегодняшние финальные заплывы наш спортивный канал "Беларусь 5" покажет в прямом эфире. Начало трансляции из Бреста в 17:00.