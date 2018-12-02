Открывать биатлонный сезон для Беларуси будут Анна Сола и Сергей Бочарников

Именно они попали в заявку нашей сборной на стартовую гонку первого этапа Кубка мира в словенской Поклюке - супермикст. Прямой эфир телеканал "Беларусь 2" покажет в 13:50. Также сегодня пройдет и смешанная эстафета. Белорусскую команду в ней представят Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Владимир Чепелин и Антон Смольский. Смотрите трансляцию на "Беларусь 5" в 16:20.